2019/05/17 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتقدم مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي بالتهنئة لصحيفة الصباح الغراء بمناسبة الذكرى الـ16 لتأسيسها.وقالت المديرية في برقية تهنئة، إنه بمناسبة الذكرى السادسة عشر لتأسيس صحيفة الصباح، يسر مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي ان تتقدم لكافة الزملاء والزميلات بأجمل التهاني والتبريكات.وتأمل مديرية الاعلام لصحيفة الصباح والزملاء العاملين فيها مزيدا من النجاح والتفوق، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية إعلام الحشد الشعبي تهنئ صحيفة الصباح بالذكرى الـ16 لتأسيسها) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية إعلام الحشد الشعبي تهنئ صحيفة الصباح بالذكرى الـ16 لتأسيسها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).