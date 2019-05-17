القبض على ثلاثة متهمين بسرقة بقرة ونقلها على دراجة نارية في المثنى

2019/05/17 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة المثنى، الجمعة، القاء القبض على ثلاثة أشخاص بسرقة "بقرة" في قضاء الرميثة شمال المحافظة.

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