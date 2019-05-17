مزايدة علنية، تقود مدير بلدية الناصرية وثلاثة موظفين إلى النزاهة

2019/05/17 | 21:30

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، بأن هيئة النزاهة استقدمت مدير بلدية الناصرية وعدد من موظفي دائرته.





وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان" هيئة النزاهة استقدمت مدير بلدية الناصرية، أحمد ريكان، وثلاثة من موظفي دائرته بتهمة التلاعب في احد المزايدات العلنية ال

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، بأن هيئة النزاهة استقدمت مدير بلدية الناصرية وعدد من موظفي دائرته. وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان" هيئة النزاهة استقدمت مدير بلدية الناصرية، أحمد ريكان، وثلاثة من موظفي دائرته بتهمة التلاعب في احد المزايدات العلنية الخاصة بمحال تجارية وتكبيد الدولة خسائر مالية بملايين الدنانير".

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