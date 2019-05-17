2019/05/17 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الموانئ العراقية تعلن عن اطلاق زورق الاسعاف "الرازي"

17/05/2019 21:20:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الجمعة، اطلاق زورق الاسعاف "الرازي"، بعد اصلاحه وتأهيله في داخل البلاد.

وذكر بيان لـ الشركة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان الرازي "تم تعويمه بعد اجراء الصيانة والاعمار على بدن الزورق، وتنظيفه بالعصف الرملي وطلائه بالالوان البحرية المناسبة لبدنه المصنوع من الالمنيوم، وكذلك اجراء الصيانة على منظوماته والصمامات البحرية".

وتابعت "العمل تم داخليا مما يعد انجازا للموانئ لتمكنها من توفير عملة صعبة كانت ستنفق على الزورق اذا ما تم صيانته خارج العراق في ورش اجنبية، كما هو المعتاد".

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