غدا.. افتتاح مهرجان التسوق الدولي العائلي على ارض معرض بغداد

2019/05/17 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفتتح وزارة التجارة يوم غد السبت مهرجان التسوق الدولي العائلي بمشاركة دول هي سوريا ومصر والهند والامارات والسنغال و40 شركة محلية ودولية

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