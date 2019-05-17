محافظ واسط: المحافظة تعاني من الظلم بشأن توزيع الطاقة الكهربائية

2019/05/17 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ واسط

أتهم محافظ واسط، محمد جميل المياحي، مديرية كهرباء الوسط

بعدم “العدالة” في توزيع الطاقة الكهربائية.

وقال المياحي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه

“نتابع بقلق وبشكل مباشر من مركز سيطرة وتوزيع كهرباء واسط”.

وأضافت “لا زالت مظلومية محافظتنا مستمرة، ولازالت إدارة

الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، لا تتعامل بعدالة ولا مهنية من حيث المساواة بين

المحافظات”.

واكد المياحي “واسط تعاني الظلم والإجحاف ومصادرة حقوقها

فضلاً عن ما يتعرض له المهندسين والعاملين في سيطرة كهرباء المحافظة من ظلم وضغط وعقوبات

ادارية من قبل الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، بسبب جهودهم لتأمين حصة واسط الكهربائية

الكاملة”.

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