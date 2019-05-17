العثور على انبوب تهريب نفط من احد الخطوط الناقلة

2019/05/17 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت مديرية الشؤون الداخلية في شرطة الطاقة، اليوم الجمعة،

عن ضبطها خرق لاحد انانبيب النقل النفطية في منطقة الكرغولية.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، ان “المديرية وبناء على معلومات حصلت عليها، قامت مفارزها المتواجدة في مديرية

شرطة نفط الوسط وبالتعاون مع قوة من الفوج الثامن، بضبط خرق على الانوب ذو العشرة عقد

القديم (دورة ورصافة)، بطول 8 متر”.

وتابع “الانبوب يستخدم لتهريب النفط من الخط الناقل،

حيث تم رفع الخرق من قبل الجهات المختصة”.





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