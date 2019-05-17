2019/05/17 | 21:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بداية المباراة :البحري x النفط – ملعب الفيحاء – البصرة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية المباراة :البحري x النفط – ملعب الفيحاء – البصرة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية المباراة :البحري x النفط – ملعب الفيحاء – البصرة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بداية المباراة :البحري x النفط – ملعب الفيحاء – البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).