صحة النجف توضح حقيقة وفاة زوجة السيد السيستاني

2019/05/17 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نفت مديرية صحة النجف، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن وفاة زوجة المرجع الديني الأعلى في النجف السيد علي السيستاني.وقالت المديرية في بيان “لا صحة لما انتشر قبل قليل من أن زوجة السيستاني قد توفيت لذا اقتضى التنويه”.من جانبه، قال رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة النجف، علي الشمري، في […]

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