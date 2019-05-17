الحلبوسي يترأس اجتماعا يضم 38 نائبا وهذه تفاصيله

2019/05/17 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

ترأس رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إجتماعاً يضم 38 نائباً من المناطق المحررة.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت "العهد نيوز" نسخة منه ان

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