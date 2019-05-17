2019/05/17 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سروة عبد الواحد تطالب برهم صالح بالتدخل باطلاق سراح اخيها شاسوار المتهم بأبتزاز نائبات كرديات في برلمان الاقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/17 | 21:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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