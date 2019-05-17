لجنة الحكام تعقد اجتماعاً طارئاً وتتخذ قرارات حاسمة

2019/05/17 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت لجنة الحكام في اتحاد الكرة اجتماعا استثنائيا بحضور مشرف اللجنة مالح مهدي ورئيس اللجنة صباح قاسم ونائب الرئيس محمد عرب وامين السر نجم عبود واعضاء اللجنة لؤي صبحي ومهدي فليح وعباس عبد الحسين.

وأتخذت اللجنة القرارات التالية:1-توجيه الحكام على أهمية الادوار اللاحقة من الدوري الممتاز والدور التاهيلي للدوري الممتاز الموسم المقبل والتركيز العالي وان يكون جميع الحكام بمستوى المسؤولية المناطة بهم.2-ايقاف بعض الحكام بسبب الاخطاء المؤثرة التي حدثت في الدور الاخير.3-توجيه الحكام والمقيمين بعدم الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع لجنة الحكام لابداء الملاحظات .4-التاكيد على ضرورة اعلان واجبات الحكام وحسب الجداول المعلنة من لجنة الحكام واعطاء الفرص الكاملة للحكام الشباب وخلق روح المنافسة الشريفة بين الجميع.5-لايجوز للاندية او من يمثلهم الاتصال بلجنة الحكام لمعرفة الطواقم التحكيمية لمبارياتهم وانما يكون عن طريق الموقع الرسمي للاتحاد ولجنة الحكام.6-الطلب من الاعلام المرئي والمسموع في مساندة الحكام ولجنة الحكام في تهيئة ارض خصبة لاتمام نجاح التحكيم العراقي وليس الضغط على الحكام باتجاه نفسي كثير مايحدث ننائج تضر بالعمليةًالتحكيمية والحكام جزء مهم من اللعبة ،،والتوقع بحدوث مالايحمدعقباه والكل مسؤول عن ذلك .7- الطلب من الاتحاد العراقي لكرة القدم توفير اجور الحكام والمقيمين والمشرفين بمفاتحة اللجنة المسؤولة عن صرف المبالغ المخصصة للاتحاد.8-اقامة اجتماع بعد عيد الفطر المبارك لرؤساء اللجان الفرعية والحكام الدوليين وحكام الدوري الممتاز بصورة موسعة ،9-تشكيل لجنة طوارئ خاصة بلجنةالحكام لاصدارقرارات لتقييم الحكام في كل دور واتخاذالاجراء المناسب في الحالات المثيرةللجدل ورفع توصية الى الاتحادالعراقي بذلك.10-تفعيل مبدأ الثواب والعقاب مع الحكام.11-الطلب من الحكام ومنهم النخبة العمل بيد واحدة خدمة للتحكيم ومسيرة التحكيم وعدم اعطاء الفرص للاخرين للتنكيل بعائلة التحكيم والنجاح وتقليل الاخطاء هو رد على كل المشككين بالتحكيم العراقي ونجاحاته.12- تثمن لجنة الحكام دور الاعلام الكبير في مساندة العملية التحكيمية وتوضيح الأمور التي تخص التحكيم بصورة بناءة.انتهى

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