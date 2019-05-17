الحلبوسي يترأس اجتماع 38 نائباً من المناطق المحررة لتشكيل تحالف جديد

2019/05/17 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ترأس رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إجتماعاً يضم 38 نائباً من المناطق المحررة.

وذكر مصدر مطلع لوكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "إجتماعاً يضم 38 نائباً من نواب المناطق المحررة برئاسة الحلبوسي للتباحث بتشكيل التحالف الجديد".وكان قد أعلن في بغداد، الاثنين الماضي، عن تفكك تحالف "المحور"، أكبر الكتل السياسية العربية السنية التي تشكلت منتصف العام الماضي عقب الانتخابات التشريعية، وتشكيل تحالف جديد يضمّ نواب المدن المحررة في شمال وغربي البلاد، فيما استبعد التحالف شخصيات سنيّة بارزة منه.وبحسب بيان مقتضب للتحالف الجديد، فإنّ "نواب المدن المحرّرة يعلنون حلّ تحالف المحور وإعادة تشكيل تحالف القوى العراقية السابق"، مؤكدا "استبعاد كل من خميس الخنجر وأحمد عبد الله الجبوري أبو مازن من التحالف".وجاء هذا الحراك على خلفية انتخاب محافظ جديد لنينوى، بينما يسعى التحالف الجديد لفرض نفسه، بحسب مسؤول قريب من التحالف أكد أن "التشكيل الجديد وتفكك تحالف المحور جاء على خلفية دعم أعضاء فيه للمحافظ الجديد لنينوى".وأكد أنّ "التحالف الجديد سيسعى لتسمية وزيرين للدفاع والتربية وهما الوزارتان المخصصتان للمكون السني"، مشيرا إلى أنّ التحالف الجديد سيطعن بانتخاب محافظ نينوى.انتهى

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