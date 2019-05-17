زيادة ساعات الانقطاع في التيار الكهربائي لمناطق شمال الناصرية بسبب عارض فني

2019/05/17 | 22:02

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، اليوم عن زيادة ساعات الانقطاع للتيار الكهربائي في اربعة مناطق شمال الناصرية نتيجة عطل طارئ في الخط المغذي للمحطة الكهربائية المجهزة لهذه المناطق .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، اليوم عن زيادة ساعات الانقطاع للتيار الكهربائي في اربعة مناطق شمال الناصرية نتيجة عطل طارئ في الخط المغذي للمحطة الكهربائية المجهزة لهذه المناطق .وذكر بيان للمديرية حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ، ان عطل طارئ في خط 33 K.V المغذي لمحطة الغدير الثانوية ٣٣ /١١ K.V والصادرة من محطة الناصرية الجديدة ١٣٢ K.V تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الشوفة ، القرية العصرية ، قرى خفاجة وال ازيرج شمال مركز المدينة.

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