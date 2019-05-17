2019/05/17 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / صحة النجف تنفي انباء وفاة زوجة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني

17/05/2019 21:39:00 PM |

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واع / مكتب النجف/ خ .ع

اعلنت دائرة صحة النجف، الجمعة، عن نفيها الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة زوجة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني.

وذكر مدير عام الدائرة رضوان الكندي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة زوجة السيد السيستاني عارية عن الصحة".

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت، عصر اليوم، أنباء بوفاة زوجة السيستاني.

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