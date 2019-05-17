اعتقال عشرات الأشخاص في إندونيسيا للاشتباه بصلتهم بداعش‎

2019/05/17 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أعلنت الشرطة الإندونيسية الجمعة، اعتقال عشرات الأشخاص للاشتباه

بصلاتهم بتنظيم داعش وتخطيط بعضهم لتفجيرات خلال تجمعات سياسية تزامنًا مع إعلان نتائج

الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل.

واعتقلت السلطات 60 مشتبهًا بهم منذ بداية العام الجاري بينهم

29 الشهر الجاري، في حملات دهم في أرجاء البلاد.

وذكرت الشرطة أنّ ثمانية مشتبه بهم قتلوا في مواجهات مع قوات

الأمن، بينهم زوجة مسلح فجّرت نفسها وطفل أثناء مواجهة قوات الأمن في منزلها في آذار/مارس.

وأوضحت الشرطة أنّ بعض المشتبه بهم خبراء في صناعة القنابل

وقاتلوا إلى جانب الجهاديين في سوريا، بالإضافة إلى عناصر في جماعة ”أنصار الدولة“

المحلية.

وبايعت هذه الجماعة المتطرفة تنظيم داعش وقد اتهمتها السلطات

بمهاجمة كنائس العام الفائت في مدينة سورابايا في اعتداءات أسفرت عن مقتل العشرات.

وشهدت إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان،

اعتداءات لتنظيمات مسلحة منذ تفجيرات بالي في العام 2002 التي أودت بأكثر من 200 شخص

بينهم الكثير من السياح، كما شهدت أخيرًا اعتداءات تبناها تنظيم داعش.

ووصف المتحدث باسم الشرطة الوطنية محمد إقبال الجمعة حملة

الاعتقالات الأخيرة بأنها ”َضربة وقائية“ قبل الإعلان الرسمي عن نتيجة الانتخابات الرئاسية

في البلاد التي جرت في 17 نيسان/أبريل.

وهناك مخاوف بعدما حذّر المرشح بوابوو سوبيانتو الجنرال السابق

في الجيش من تظاهرات ضخمة بسبب ما يزعم إنّه تزوير واسع النطاق للانتخابات.

وقد هدّد بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الأسبوع المقبل

إذا تم إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو الذي تقول استطلاعات غير رسمية

إنّه سيفوز بفارق 12% من الأصوات.

وأكدت الشرطة إنّ المشتبه بهم أرادوا استغلال الاضطرابات

السياسية لإحداث فوضى عبر استخدام شبكات الاتصال اللاسلكية بالإنترنت (واي فاي) لتفجير

حقائب محمولة على الظهر وسط المتظاهرين.

وحضّ إقبال المتظاهرين على ”عدم النزول للشوارع في 22 ايار/مايو

لان المشتبه بهم أرادوا مهاجمة المتظاهرين وقوات الشرطة“.

ومن المتوقع أن تنشر الشرطة 32 ألفًا من عناصرها في أرجاء

العاصمة الأسبوع المقبل، خصوصًا أمام مقر اللجنة العامة للانتخابات التي اتهمها المرشح

سوبيانتو بالتورط في تزوير الانتخابات.

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