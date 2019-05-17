بمشاركة دولية واسعة..التجارة تفتتح غدا مهرجان التسوق الدولي

2019/05/17 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفتتح وزارة التجارة غدا السبت مهرجان التسوق الدولي العائلي بمشاركة سوريا ومصر والهند والامارات والسنغال و40 شركة محلية ودولية تقيمه الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية على ارض معرض بغداد الدولي .ونقل بيان لوزارة التجارة عن مدير عام شركة المعارض العراقية هاشم محمد السوداني قوله ان ” الشركة ستفتتح غدا السبت في الثامنه مساء فعاليات […]

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