2019/05/17 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر سورية: الدفاعات الجوية تستهدف أجساما مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة وتسقط عددا منها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/17 | 22:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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