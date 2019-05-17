احباط مخطط لتفجير مقرات امنية في تونس

2019/05/17 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء اليوم الجمعة، عن إحباط مخطط لتنفيذ عملية مسلحة، ضدّ مقارّ أمنية و عسكرية، خلال شهر رمضان، وذلك عقب سلسلة عمليات استباقية مكثفة شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، ضدّ الجماعات المسلحة.و ذكرت وزارة الداخلية في بيان ، بأنّ إحباط المخطط تمّ خلال الكشف عن مخزن للمتفجرات بجبل /سمامة/، في محافظة […]

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