برلماني ايراني : الحرب ضدنا ستؤدي لزوال اسرائيل خلال نصف ساعة

2019/05/17 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، إن الحرب ضد إيران، ستمهد لحرب عالمية ثالثة، وأن أي هجوم على إيران سيعني القضاء على إسرائيل خلال نصف ساعة.وأشار ذو النور، إلى أنه يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ الحرب، لكن نهايتها لن تكون بيدها، وفي حال تم استهداف القطع العسكرية الأمريكية في مياه […]

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