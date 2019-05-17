السفير الأميركي الجديد لدى بغداد يطالب بحماية العراق من التدخلات الخارجية

2019/05/17 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر عن السفير الاميركي الجديد لدى العراق ماثيو تولر، أول تصريح بشأن الأوضاع في المنطقة والعراق.ودعا تولر في اول تصريح له عقب مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على تعيينه في منصبه، دعا الى استمرا الولايات المتحدة في حماية العراق من … Readmore

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