2019/05/17 | 22:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سانا: سماع دوي انفجار في أرجاء دمشق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سانا: سماع دوي انفجار في أرجاء دمشق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سانا: سماع دوي انفجار في أرجاء دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).