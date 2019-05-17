التجارة تقيم مهرجان التسوق الدولي على ارض معرض بغداد الدولي بمشارك محلية ودولية

2019/05/17 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفتتح وزارة التجارة غدا السبت مهرجان التسوق الدولي العائلي

بمشاركة دول هي سوريا ومصر والهند والامارات والسنغال و40 شركة

محلية ودولية وتقيمه الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية على

ارض معرض بغداد الدولي .

وجاء في بيان لوزارة التجارة نقلا عن مدير عام شركة المعارض

العراقية هاشم محمد السوداني ان الشركة ستفتتح غدا السبت في الثامنه

مساء فعاليات مهرجان التسوق الدولي الذي يقام لاول مرة خلال شهر

رمضان الفضيل وبمشاركة محلية وعربية ودولية وتقيمه بالتنسيق مع شركة

المروج العربية .

بيان وزارة التجارة اوضح بان المعرض يقام لفترة 18 يوماويعمل

بوجبتين صباحية ومسائية ويضم منتجات غذائية ومنزلية ومعدات مختلفة

اخذت لنظر الاعتبار حاجة العائلة العراقية خلال الشهر الفضيل وايام

عيد الفطر المبارك .

واشار الى ان فعاليات مختلفة ستقام خلال المهرجان فضلا عن مسابقات

ومفاجأت طيلة ايام التسوق في حين ستكون ساحات المعرض الخضراء

والنافورات الموسيقية بأنتظار العوائل البغدادية لتقضي اجمل الاوقات

الرمضانية في ظل الامن والاستقرار الذي تشهده العاصمة بغداد .

ودعى السوداني المواطنين والعوائل الى زيارة المعرض والاطلاع على

مايعرض من منتجات مختلفة ستلبي حاجاتهم فضلا عن الاسعار التنافسية

التي تباع بها هذه المواد .

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