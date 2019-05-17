2019/05/17 | 22:22

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سانا: الدفاعات الجوية السورية تستهدف أجساما مضيئة قادمة

من الأراضي المحتلة وتسقط عددا منها

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