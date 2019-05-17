الحلبوسي يترأس اجتماعا يضم 38 نائباً من المناطق المحررة

2019/05/17 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ترأس رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إجتماعاً يضم 38 نائباً

من المناطق المحررة.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، ان “إجتماعاً عقد يضم 38 نائباً من نواب المناطق المحررة برئاسة الحلبوسي

للتباحث بتشكيل التحالف الجديد”.

وبحسب بيان للتحالف الجديد، فإنّ “نواب المدن المحرّرة

يعلنون حلّ تحالف المحور وإعادة تشكيل تحالف القوى العراقية السابق”، مؤكدا

“استبعاد كل من خميس الخنجر وأحمد عبد الله الجبوري أبو مازن من التحالف”.

وأكد البيان أنّ “التحالف الجديد سيسعى لتسمية وزيرين

للدفاع والتربية وهما الوزارتان المخصصتان للمكون السني”، مشيرا إلى أنّ التحالف

الجديد سيطعن بانتخاب محافظ نينوى.انتهى4

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