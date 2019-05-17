2019/05/17 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شؤون كربلاء : تنفيذ حملة امنية على الدراجات النارية والسيارات المظللة

17/05/2019 22:27:00 PM |

عدد القراءات : 3

واع / مكتب كربلاء / ت .ح

اعلنت الشؤون الداخلية في محافظة كربلاء، الجمعة ، عن تنفيذ حملة امنية على الدراجات النارية والسيارات المظللة.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الشؤون قامت بنصب سيطرات مفاجئة ووقتية، في بعض شوارع المحافظة، بالتنسيق مع قيادة شرطة كربلاء ومديرية مرور المحافظة، لضبط العجلات المذكورة".

وتابعت "تم محاسبة العجلات المظللة والدراجات النارية المخالفة لضوابط السلامة وارسالها الى ساحة الحجز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / شؤون كربلاء : تنفيذ حملة امنية على الدراجات النارية والسيارات المظللة) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / شؤون كربلاء : تنفيذ حملة امنية على الدراجات النارية والسيارات المظللة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).