الموانئ تعلن إطلاق قارب الاسعاف “الرازي” بعد صيانته داخلياً

2019/05/17 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الجمعة، اطلاق

زورق الاسعاف “الرازي”، بعد اصلاحه وتاهيله في داخل البلاد.

وقالت الشركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

ان الرازي “تم تعويمه بعد اجراء الصيانة والاعمار على بدن الزورق، وتنظيفه بالعصف

الرملي وطلائه بالالوان البحرية المناسبة لبدنه المصنوع من الالمنيوم، وكذلك اجراء

الصيانة على منظوماته والصمامات البحرية”.

وتابعت “العمل تم داخليا مما يعد انجازا للموانئ لتمكنها

من توفير عملة صعبة كانت ستنفق على الزورق اذا ما تم صيانته خارج العراق في ورش اجنبية،

كما هو المعتاد”.

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