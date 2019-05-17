ترامب: إيران قد لا تفهم على الإطلاق ماذا يحدث في الحقيقة

2019/05/17 | 22:49

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بغداد اليوم - متابعة

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "وسائل الإعلام الكاذبة" بإضرار مصالح الولايات المت...





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