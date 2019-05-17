اسباب سياسية وراء العملية .. والقضاء بعيد عن محاسبة المستجوبين المدانين !

2019/05/17 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري استعدادات في مجلس النواب لاستجواب عدد من وزراء حكومة عادل عبد المهدي ، غير المكتملة ، بعد مرور سبعة اشهر على تشكيلها.

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