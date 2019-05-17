الكشف عن موعد تشكيل حكومة اقليم كردستان

2019/05/17 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي، اليوم الجمعة، تشكيل الكابينة التاسعة والجديدة في منتصف شهر حزيران المقبل.

وقال دزيي في تصريح صحفي تابعته "العهد

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