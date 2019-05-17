الشيخ الأمين قيس الخزعلي يشارك رياضي اللجنة البارالمبية إفطارهم

2019/05/17 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقام الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي اليوم الجمعة، مأدبة إفطار جماعية مع رياضي اللجنة البارالمبية في مقرها ببغداد.

وأعرب أعضاء اللجنة

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