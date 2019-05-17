إيران: ترامب “يحمل مسدسا” ويطالب بالتفاوض

2019/05/17 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

عبرت إيران عن قلقها مما وصفته “خداع” الرئيس الأميركي

دونالد ترامب للرأي العام العالمي بأنه يريد التفاوض على اتفاق نووي جديد، بينما

“يصوب مسدسا” تجاه طهران.

ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية عن رسول سنائي راد، نائب قائد

القوات المسلحة للشؤون السياسية “ما يفعله زعماء أميركا من ممارسة الضغوط وفرض

العقوبات… بينما هم يتكلمون عن محادثات هو بمثابة توجيه مسدس صوب شخص ودعوته لصداقة

ومفاوضات”.

وتابع “سلوك زعماء أميركا لعبة سياسية تنطوي على تهديدات

وضغوط (وعلى السطح) إظهار رغبة في التفاوض من أجل تقديم أنفسهم في صورة سلمية وخداع

الرأي العام”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إنه يريد نهجا

دبلوماسيا مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم

عام 2015 والتحرك لوقف كل صادرات النفط الإيرانية وتكثيف الوجود العسكري البحري والجوي

في الخليج.

وفي أعقاب ذلك وصفت إيران الحشد العسكري الأميركي بأنه

“حرب نفسية” بهدف ترهيبها، وقال المرشد علي خامنئي هذا الأسبوع إن بلاده

لن تتفاوض مع الولايات المتحدة على اتفاق نووي جديد وإن مثل هذه المحادثات ستكون

“مسمومة”.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة فارس للأنباء عن نائب قائد الحرس

الثوري الإيراني للشؤون البرلمانية محمد صالح جوكار قوله إن الصواريخ الإيرانية، حتى

تلك القصيرة المدى، يمكنها الوصول بسهولة للسفن الحربية الأميركية في الخليج.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، الجمعة، أن ترامب

بعث رسالة إلى مساعديه، خلال اجتماع صباح الأربعاء، مفادها أنه لا يريد أن تتحول حملة

الضغط الأميركية المكثفة على إيران إلى صراع مفتوح.

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