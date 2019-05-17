2019/05/17 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tx8Qjm02pis

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانتحار والتعاطي .. ظاهرتان تنتشران في بابل والأسباب مجهولة .. تقرير: ذوالفقار الخفاجي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الانتحار والتعاطي .. ظاهرتان تنتشران في بابل والأسباب مجهولة .. تقرير: ذوالفقار الخفاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).