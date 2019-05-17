2019/05/17 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / وزير الشباب والرياضة يتوجه الى اسبانيا بدعوة رسمية

17/05/2019 22:42:00 PM |

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واع / بغداد

توجه وزير الشباب والرياضة احمد رياض، الجمعة ،الى العاصمة الاسبانية مدريد، بدعوة من نادي ريال مدريد الاسباني.

وذكر المتحدث باسم الوزارة إن "وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، سيتوجه الى اسبانيا الاسبوع المقبل بدعوة من نادي ريال مدريد".

واوضح أن "الوزير سيبحث مع ادارة النادي الملكي سبل التعاون من اجل افتتاح مدارس كروية للنادي في عدد من المحافظات العراقية".

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