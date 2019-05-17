2019/05/17 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشار النفثالين في احد شوارع الديوانية.. والدفاع المدني يتدخل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/17 | 23:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار النفثالين في احد شوارع الديوانية.. والدفاع المدني يتدخل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار النفثالين في احد شوارع الديوانية.. والدفاع المدني يتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).