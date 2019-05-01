2019/05/17 | 23:17

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غارات إسرائيلية في دمشق..



والأخيرة تعلن التصدي

متابعة / خطوة برس

أعلنت وكالة “سانا” السورية الرسمية أن الدفاعات الجوية استهدفت “أجساما مضيئة” مصدرها إسرائيل وأسقطت عددا منها مساء الجمعة.

وذكرت “سانا” أيضا نقلاً عن مصدر عسكري أن “وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت أهدافاً معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها”.

وكانت الوكالة نقلت عن مراسلها سماع دوي “انفجار” في محيط دمشق.

وسبق لإسرائيل أن شنت غارات على أهداف في العمق السوري، في مسعى إلى تقليص نفوذ إيران وميليشيات حزب الله المرتبطة بها.



ولم ترد أنباء حول وقوع خسائر أو ضحايا من جراء الخطوة العسكرية الإسرائيلية.

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