2019/05/17 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر محلي في محافظة النجف، الجمعة (17 أيار 2019)، بأن النائب السابق عن التيار الصدري "كتلة الاحرار" بالدو...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صور.. العوادي معتكف في النجف وعشيرته توجه رسالة للصدر: ما حصل تجاوز على ’’كل العواودة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صور.. العوادي معتكف في النجف وعشيرته توجه رسالة للصدر: ما حصل تجاوز على ’’كل العواودة’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).