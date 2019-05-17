2019/05/17 | 23:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر محلي في محافظة النجف، الجمعة (17 أيار 2019)، بأن النائب السابق عن التيار الصدري "كتلة الاحرار" بالدو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صور.. العوادي معتكف في النجف وعشيرته توجه رسالة للصدر: ما حصل تجاوز على ’’كل العواودة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفاد مصدر محلي في محافظة النجف، الجمعة (17 أيار 2019)، بأن النائب السابق عن التيار الصدري "كتلة الاحرار" بالدو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صور.. العوادي معتكف في النجف وعشيرته توجه رسالة للصدر: ما حصل تجاوز على ’’كل العواودة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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