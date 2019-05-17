2019/05/17 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدف :البحري 0 x النفط 2 ( د.63 رعد فنر )

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف :البحري 0 x النفط 2 ( د. 63 رعد فنر )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف :البحري 0 x النفط 2 ( د. 63 رعد فنر )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).