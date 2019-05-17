السيد عبد الملك بدرالدين_الحوثي يعزي أسر شهداء جريمة العدوان الأمريكي السعودي في العاصمة #صنعاء

2019/05/17 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: أسوأ رصيد إجرامي في العالم اليوم

هو لتحالف العدوان وعلى رأسهم #السعودية و #الإمارات ومن يقف

خلفهم- الجرائم المستمرة لن تنكسر إرادة شعبنا العزيز وهو مصمم على الصمود

والتصدي للعدوان- نأمل أن يكون الأثر في نفوس الناس إزاء هذه الجرائم هو التحرك لرفد

الجبهات بالرجال والمال

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