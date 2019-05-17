2019/05/17 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- - السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: أسوأ رصيد إجرامي في العالم اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عبد الملك بدرالدين_الحوثي يعزي أسر شهداء جريمة العدوان الأمريكي السعودي في العاصمة #صنعاء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هو لتحالف العدوان وعلى رأسهم #السعودية و #الإمارات ومن يقف
خلفهم- الجرائم المستمرة لن تنكسر إرادة شعبنا العزيز وهو مصمم على الصمود
والتصدي للعدوان- نأمل أن يكون الأثر في نفوس الناس إزاء هذه الجرائم هو التحرك لرفد
الجبهات بالرجال والمال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عبد الملك بدرالدين_الحوثي يعزي أسر شهداء جريمة العدوان الأمريكي السعودي في العاصمة #صنعاء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عبد الملك بدرالدين_الحوثي يعزي أسر شهداء جريمة العدوان الأمريكي السعودي في العاصمة #صنعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).