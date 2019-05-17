من هو السفير الاميركي المرتقب لدى العراق؟

2019/05/17 | 23:27

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اعلن البيت الابيض في 7 تشرين الثاني 2018 ان الرئيس دونالد ترامب يعتزم ترشيح ماثيو تولر ليكون سفيرا في العراق بدلا عن دوغلاس سليمان الذي

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