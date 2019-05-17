سابقة لم تحدث من قبل في تركيا لكنها حدثت بمراسيم استقبال اوردوعان لعبدالمهدي

2019/05/17 | 23:27

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العهد نيوز- بغداد

قال القيادي في كتلة القرار العراقي، ظافر العاني، ان الاستقبال المهيب الذي استقبل به الرئيس التركي اوردوغان لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في

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