حملة ليلية لأمانة بغداد لإزالة التجاوزات

2019/05/17 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة عن إطلاق حملة ليلية لإزالة التجاوزات شرقي العاصمة.

وأفاد بيان للأمانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الامانة أفادت باطلاق بلدية الغدير حملة خلال الساعات القليلة الماضية ازالت خلالها العديد من حظائر المواشي ومواقع الذبح والبيع العشوائي للأغنام بالاضافة الى البسطات والأكشاك والسقائف ضمن شارعي 77 وحمورابي”، لافتا إلى أن “الحملة ستستمر حتى الساعات المقبلة من هذه الليلة”.

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