2019/05/17 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cumtpOst_r0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحصاد الاخباري ... 17/5/2019 الشرقية_نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحصاد الاخباري ... 17/5/2019 الشرقية_نيوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).