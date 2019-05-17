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الدفاع الجوي السوري يعلن التصدي لـ”اهداف معادية”  


الدفاع الجوي السوري يعلن التصدي لـ”اهداف معادية”  
2019/05/17 | 23:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

أفادت وكالة الانباء السورية “سانا”، الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت لأهداف معادية قادمة من اتجاه القنيطرة.

ونقلت الوكالة في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر عسكري قوله، إن “وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها”.

وبحسب الوكالة فإن “وسائط الدفاع الجوي السوري استهدفت أجساما مضيئة […]

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