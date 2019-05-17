2019/05/17 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وكالة الانباء السورية “سانا”، الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت لأهداف معادية قادمة من اتجاه القنيطرة.ونقلت الوكالة في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر عسكري قوله، إن “وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها”.وبحسب الوكالة فإن “وسائط الدفاع الجوي السوري استهدفت أجساما مضيئة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الجوي السوري يعلن التصدي لـ”اهداف معادية” ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الجوي السوري يعلن التصدي لـ”اهداف معادية” ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).