2019/05/17 | 23:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أفادت وكالة الانباء السورية “سانا”، الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت لأهداف معادية قادمة من اتجاه القنيطرة.
ونقلت الوكالة في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر عسكري قوله، إن “وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها”.
وبحسب الوكالة فإن “وسائط الدفاع الجوي السوري استهدفت أجساما مضيئة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الجوي السوري يعلن التصدي لـ”اهداف معادية” ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفادت وكالة الانباء السورية “سانا”، الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت لأهداف معادية قادمة من اتجاه القنيطرة.
ونقلت الوكالة في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر عسكري قوله، إن “وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها”.
وبحسب الوكالة فإن “وسائط الدفاع الجوي السوري استهدفت أجساما مضيئة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الجوي السوري يعلن التصدي لـ”اهداف معادية” ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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