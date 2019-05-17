احياء في اربيل بلا ماء للشرب

2019/05/17 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الماء والمجاري في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الجمعة ان الاحياء التي تتغذى من مشروع محطة تصفيه مياه الافراز الثالثة ستُقطع عنهم المياه لأيام معدودة.

وذكرت المديرية في بيان لها انه جراء حدوث كسر في الأنبوب النقل الرئيس 1500 ملم في المحطة المذكورة على الطريق الجديد في "بحركه" بشارع 120 مترا فإن مياه الشرب لن تصل الى الاحياء التي تتغذى من تلك المحطة.

واوضح البيان ان فرق المديرية سارعت فورا في العمل على اصلاح الكسر، ومن المتوقع ان تنهي اعمالها في 48 – 72 ساعة المقبلة.

ودعا البيان المواطنين الى التعاون مع المديرية خلال فترة صيانة الانبوب، والتقليل من استهلاك المياه المخزونة لديهم.

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