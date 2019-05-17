2019/05/17 | 23:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جيوسياسي .. ضفتي الخليج .. احتمالات الحرب والسلام 2019/5/17) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zu82ym9AVXU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جيوسياسي .. ضفتي الخليج .. احتمالات الحرب والسلام 2019/5/17) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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