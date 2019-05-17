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مصدر أمني سوري: إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية


مصدر أمني سوري: إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية
2019/05/17 | 23:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصدر أمني سوري: إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/17 | 23:44.

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