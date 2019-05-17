أمنية النجف: 17 معتقلاً وحراس مول البشير بريئيين من حرقه.. وتعلن مصير قائد الشرطة

2019/05/17 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف، اليوم الجمعة، عن آخر المستجدات بشأن إطلاق النار على متظاهري التيار الصدري أمام مول البشير، وأدى لمقتل وإصابة 20 شخصاً مساء الأربعاء.وقال رئيس اللجنة جواد الغزالي في تصريح صحفي، إن “عدد المحتجزين المتهمين بقضية إطلاق النار تجاوز الـ17 شخصا جميعهم عناصر حماية وموظفين إداريين […]

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