بعد تلقيهم تهديدات في تركيا... السعودية توجه تنبيهاً عاجلاً لمواطنيها

2019/05/17 | 23:51

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بغداد اليوم - متابعة

أصدرت السفارة السعودية في تركيا، الجمعة بيانا، لمواطنيها حول تهديدهم ومنعهم من دخول منازلهم في ت...





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