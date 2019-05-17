مصدر يكشف لـ

2019/05/17 | 23:58

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العهد نيوز- بغداد

اعلن مصدر نيابي، عن بعض تفاصيل اجتماع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بـ 38 نائبا للتباحث بشأن تشكيل التحالف الجديد.

وقال المصدر لـ "العهد

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